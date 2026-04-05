Soylent Green | la profezia del 1973 che oggi si avvera

Un film di fantascienza del 1973 ha suscitato attenzione perché alcune delle sue previsioni sembrano avverarsi nella realtà di oggi. La pellicola, nota per rappresentare scenari futuri, ha mostrato immagini e situazioni che si stanno verificando o sono vicine a verificarsi. La somiglianza tra la trama e il contesto attuale ha portato a un riesame delle sue implicazioni e delle sue previsioni.

Un classico della fantascienza del 1973 continua a generare brividi dopo oltre mezzo secolo, non per il suo valore di intrattenimento ma per la spaventosa vicinanza tra le sue previsioni e la realtà attuale. La pellicola ambientata nel 2022 descrive una New York soffocata dalla sovrappopolazione e dal collasso ambientale, dove la fame diventa uno strumento di controllo sociale gestito da grandi corporation. La profezia che si avvera: dati sul futuro prossimo. L’opera cinematografica in questione presenta un quadro distopico che sembra aver smontato la barriera tra finzione e cronaca reale con una precisione inquietante. Il film è ambientato specificamente nell’anno 2022, una data che oggi appare non come un lontano orizzonte immaginario ma come un passato recente o un presente imminente a seconda della prospettiva temporale adottata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soylent Green: la profezia del 1973 che oggi si avvera Rubio: la profezia del 2015 sull’Iran si avveraUn video del 2015, in cui Marco Rubio avvertiva sui rischi dell’accordo nucleare con l’Iran, torna a circolare negli ambienti conservatori americani. Leggi anche: Checco Zalone da recordman al botteghino a “oracolo”: si avvera la profezia nascosta in Buen Cammino