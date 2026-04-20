Un rangers è morto dopo essere stato colpito da un elefante durante un’operazione di controllo in un parco nazionale. La vittima aveva espresso in passato una frase in cui affermava di preferire essere uccisa da un elefante piuttosto che sparargli. La vicenda si è verificata nel corso di un intervento di gestione della fauna selvatica, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche dell’incidente.

C’è una frase, pronunciata in passato davanti al fuoco di un bivacco, che oggi risuona come un testamento spirituale e, insieme, come un’amara profezia: “Preferirei essere ucciso da un elefante piuttosto che sparargli”. Gary Freeman, 65 anni, non stava facendo retorica. Veterano dei safari, guida leggendaria e proprietario della riserva naturale privata Klaserie, in Sudafrica, ha mantenuto fede a quel giuramento fino all’ultimo istante della sua vita, trovando la morte proprio per non aver voluto rivolgere la sua arma contro l’animale che lo stava caricando. La tragedia si è consumata giovedì 9 aprile 2026 nella provincia del Limpopo, un’area adiacente al celebre Parco Nazionale Kruger.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Preferirei essere ucciso da un elefante piuttosto che sparargli”: la “profezia” di Gary Freeman si è avverata, il ranger morto dopo la carica del pachiderma

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