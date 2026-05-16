Ipertensione il ‘killer silenzioso’ | misurazione gratuita della pressione aperta a tutti

Un evento dedicato alla promozione della salute offre la possibilità di sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione arteriosa. L’ipertensione, condizione molto diffusa, viene spesso diagnosticata senza sintomi evidenti, ma può provocare danni a cuore, cervello, reni e vasi sanguigni nel tempo. L’iniziativa si rivolge a tutti, senza necessità di prenotazione, e mira a sensibilizzare sulla rilevanza di controlli regolari per individuare eventuali problemi di pressione sanguigna.

L’ipertensione arteriosa è una condizione molto frequente e spesso silenziosa. Nella maggior parte dei casi non dà sintomi evidenti, ma nel tempo può danneggiare cuore, cervello, reni e vasi sanguigni. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySe non riconosciuta e curata aumenta il rischio di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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