Milan spunta Slot per la panchina | ecco come gioca E occhio alla ‘rinascita’ di Gimenez

Da pianetamilan.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan valuta l’ingaggio di Arne Slot dopo aver esonerato l’attuale allenatore. Slot, attualmente senza squadra dopo aver lasciato il Liverpool, è in corsa per la panchina rossonera. La società rossonera ha inserito il nome dell’allenatore olandese tra i possibili sostituti. Nel frattempo, si parla anche di una possibile “rinascita” di Gimenez, che potrebbe tornare in forma e influire sul futuro della squadra. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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Clamoroso Milan: Arne Slot viene esonerato dal Liverpool ed è in pole per la panchina rossonera. Ecco come gioca e la possibile rinascita di Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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