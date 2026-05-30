Milan spunta Slot per la panchina | ecco come gioca E occhio alla ‘rinascita’ di Gimenez
Il Milan valuta l’ingaggio di Arne Slot dopo aver esonerato l’attuale allenatore. Slot, attualmente senza squadra dopo aver lasciato il Liverpool, è in corsa per la panchina rossonera. La società rossonera ha inserito il nome dell’allenatore olandese tra i possibili sostituti. Nel frattempo, si parla anche di una possibile “rinascita” di Gimenez, che potrebbe tornare in forma e influire sul futuro della squadra. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Clamoroso Milan: Arne Slot viene esonerato dal Liverpool ed è in pole per la panchina rossonera. Ecco come gioca e la possibile rinascita di Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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