Il Milan sta valutando il sostituto di un allenatore uscente, con Slot diventato il favorito. La scelta del tecnico ha portato a un effetto domino tra club di Premier League e Serie A. La pista Iraola si è interrotta recentemente, impedendo il suo coinvolgimento. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla decisione finale del club. La ricerca del nuovo allenatore prosegue con attenzione alle opzioni disponibili sul mercato.

? Domande chiave Chi è il tecnico che ha scatenato l'effetto domino tra Liverpool e Milan?. Come ha fatto la pista Iraola a fallire proprio ora?. Perché la dirigenza rossonera ha improvvisamente cambiato i suoi piani tattici?. Quali sono le alternative concrete che il club valuterà la prossima settimana?.? In Breve Andoni Iraola sostituisce Slot al Liverpool dopo il congedo del tecnico olandese.. Sacha Tavolieri riferisce consultazioni tra la dirigenza rossonera e l'allenatore olandese.. Il Milan ha programmato un incontro con Oliver Glasner per la prossima settimana.. Iraola era il primo obiettivo milanista dopo il licenziamento di Max Allegri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, mercato allenatori: Slot è il nuovo favorito per la panchina

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Milan Mercato Accordo nella Notte! Cardinale Scatenato! Nuovo Milan!

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