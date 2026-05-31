La Juventus sta valutando l'acquisto di un difensore coreano come possibile sostituto di Bremer. Il club punta a rafforzare il reparto difensivo con un giocatore già esperto nel campionato italiano. La squadra, sotto la guida di Spalletti, ha inserito il nome di Kim tra le priorità per la prossima sessione di mercato. La società sta monitorando anche altre opzioni, ma Kim rimane il principale candidato per rafforzare la linea difensiva.

La Juventus ridisegna i propri confini difensivi partendo da un usato sicuro che conosce a memoria le regole del campionato italiano. Se l’estate torinese dovesse portare al sacrificio doloroso di Gleison Bremer, finito da tempo nei radar dei principali club della Premier League, la dirigenza della Continassa ha già individuato la prima scelta assoluta a cui affidare le chiavi della retroguardia. Il nome caldo, caldissimo, è quello di Kim Min-jae, il centrale sudcoreano che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Bayern Monaco. La rivelazione, rimbalzata sulle colonne della Gazzetta dello Sport, delinea una precisa strategia di mercato: niente scommesse al buio, solo profili di leadership consolidata che abbiano già dimostrato di saper reggere le pressioni di una piazza esigente come quella bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il ritorno del mostro: la Juventus di Spalletti mette Kim in cima alla lista per il dopo Bremer

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Il lato OSCURO di Spalletti (quello che non ti dicono)

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