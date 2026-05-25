La Juventus sta trattando l'acquisto di Kim Min-jae come possibile sostituto di Bremer. Sul tavolo anche i nomi di Diaz e Reijnders, considerati rinforzi per il centrocampo. La società ha iniziato a muovere i primi passi per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Spalletti, nuovo allenatore, segue da vicino le trattative e collabora con il club per definire le strategie di mercato.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 I piani della società bianconera per la prossima stagione: si cerca un difensore di impostazione in caso di addio del brasiliano, mentre a centrocampo l'obiettivo è un regista di qualità. La Juventus ha iniziato a muovere i primi passi strategici per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione calcistica, con l’area tecnica che valuta diverse opzioni soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus pianifica il mercato con Spalletti: Kim Min-jae l’erede di Bremer, Diaz e Reijnders nel mirino

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