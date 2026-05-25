La Juventus pianifica il mercato con Spalletti | Kim Min-jae l’erede di Bremer Diaz e Reijnders nel mirino

Da stilejuventus.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta trattando l'acquisto di Kim Min-jae come possibile sostituto di Bremer. Sul tavolo anche i nomi di Diaz e Reijnders, considerati rinforzi per il centrocampo. La società ha iniziato a muovere i primi passi per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Spalletti, nuovo allenatore, segue da vicino le trattative e collabora con il club per definire le strategie di mercato.

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