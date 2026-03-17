Nel calciomercato della Juventus, Greenwood si è affermato come uno dei nomi principali per il reparto offensivo, attirando l'attenzione di molti osservatori. Spalletti, allenatore del club francese, ha già mostrato interesse nei suoi confronti, mentre il Marsiglia valuta il costo dell’operazione. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che continuano a svilupparsi nei prossimi giorni.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla lista dei desideri per l’attacco: Spalletti è già pazzo di lui! Il prezzo del Marsiglia

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