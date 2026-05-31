Durante la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, la trasmissione televisiva si è spenta mentre Gabriel si apprestava a calciare il rigore decisivo. La scena si è interrotta improvvisamente, lasciando gli spettatori senza immagini nel momento chiave della partita. La trasmissione non è stata ripristinata immediatamente, creando confusione tra chi seguiva l’evento in diretta. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali riguardo alla causa dell’interruzione.

Nel momento più importante della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, la tv si spegna proprio mentre Gabriel si prepara a calciare il rigore decisivo. I tifosi restano senza immagini ed esplode il caos. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il rigore di Gabriel decide la Champions… ma la tv si spegne: la reazione è assurda

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