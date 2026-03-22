Juventus Chiellini dopo il rigore sbagliato da Locatelli contro il Sassuolo | Puoi immaginare la reazione ma speriamo di esultare diversamente a maggio…

Dopo il rigore sbagliato da Locatelli durante la partita tra Juventus e Sassuolo, Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il difensore ha commentato la situazione, aggiungendo che si può immaginare la reazione, ma spera di festeggiare in modo diverso a maggio. Le sue parole sono state riportate in seguito agli eventi in campo.

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