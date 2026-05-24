Autogol surreale dopo la respinta del portiere sul rigore | la promozione in Arabia Saudita si decide così

Durante la finale playoff tra Al Diriyah e Al-Ula, il portiere ha parato un rigore, ma il pallone è rimbalzato in modo imprevedibile, finendo in rete. La palla ha colpito il suo stesso compagno di squadra prima di entrare in porta, causando un autogol che ha deciso la promozione in Saudi Pro League. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

Nella finale playoff per la promozione nella Saudi Pro League tra Al Diriyah e Al-Ula succede l’incredibile: un penalty parato si trasforma in un clamoroso autogol dopo un rimpallo surreale. Poi arriva il gol ai supplementari che vale la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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