Le grandi manovre sulla panchina del Liverpool rischiano di stravolgere le strategie della Juventus, riaprendo una pista di mercato che fino a poche settimane fa sembrava totalmente sbarrata. L’improvviso addio di Arne Slot ad Anfield ha ridisegnato le gerarchie interne del club inglese, rimettendo in discussione il futuro dei senatori della rosa, a partire da Alisson Becker. L’estremo difensore brasiliano, da tempo nel mirino dei dirigenti di Torino, era stato blindato dalla precedente gestione tecnica, ma il cambio di guida in Premier League ha rimescolato le carte, trasformando una suggestione remota in una trattativa concreta per l’estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il ribaltone a Liverpool riaccende il mercato della Juventus: adesso il sogno Alisson può diventare realtà

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