Il Liverpool gela il mercato della Juventus | Alisson Becker è incedibile e sfuma l’approdo a Torino
Il Liverpool ha comunicato che Alisson Becker è incedibile, bloccando così la trattativa con la Juventus. La società inglese ha confermato che il portiere rimarrà in squadra anche durante la prossima stagione. La Juventus aveva tentato di portare il giocatore in Italia, ma ora la trattativa è considerata definitivamente sfumata. Nessun accordo tra le parti è stato raggiunto e la possibilità di un trasferimento si può considerare conclusa.
La Juventus incassa il primo pesante stop all’interno della sessione di calciomercato estiva con il definitivo rallentamento della trattativa per portare in Italia il portiere Alisson Becker. Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni giornalistiche diffuse dall’emittente Sky Sport, l’operazione che sembrava poter rappresentare una pista concreta per la dirigenza bianconera si è complicata drasticamente nelle ultime ore, fino a sfumare in modo quasi irreversibile. Il Liverpool ha infatti eretto un vero e proprio muro di mercato attorno all’estremo difensore della nazionale brasiliana, comunicando la ferma intenzione di non privarsi del calciatore prima della naturale scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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