Il Liverpool gela il mercato della Juventus | Alisson Becker è incedibile e sfuma l’approdo a Torino

Notizia in breve

Il Liverpool ha comunicato che Alisson Becker è incedibile, bloccando così la trattativa con la Juventus. La società inglese ha confermato che il portiere rimarrà in squadra anche durante la prossima stagione. La Juventus aveva tentato di portare il giocatore in Italia, ma ora la trattativa è considerata definitivamente sfumata. Nessun accordo tra le parti è stato raggiunto e la possibilità di un trasferimento si può considerare conclusa.