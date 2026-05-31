Federico Chiesa ha lasciato il Liverpool, interrompendo il suo prestito in Inghilterra. La sua avventura nel club britannico si è conclusa senza aver avuto un impatto significativo, trasformandosi in un passo che non ha portato ai risultati sperati. Ora, il calciatore italiano cerca una nuova opportunità per rilanciarsi e trovare un progetto di riscatto che possa valorizzare le sue capacità.

‘avventura oltremanica di Federico Chiesa si sta consumando senza lasciare traccia, trasformando quello che doveva essere il trasferimento della consacrazione internazionale in un vicolo cieco calcistico. L’attaccante azzurro, eroe indiscusso della spedizione azzurra a Euro 2021, si ritrova oggi ai margini del progetto tecnico del Liverpool dopo un biennio nel quale non è mai riuscito a scalare le gerarchie del club inglese. A rivelare la parabola discendente dell’esterno è un’analisi del quotidiano Il Corriere dello Sport, che evidenzia come il legame tra il calciatore e la società britannica sia ormai logorato e destinato a interrompersi bruscamente durante la prossima sessione estiva di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il rebus Federico Chiesa scuote l’estate: l’avventura al Liverpool è al capolinea, ora l’azzurro cerca il progetto del riscatto

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Federico Chiesa merita la Juventus e questo video lo dimostra

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