Nel campionato di Basket Serie B Nazionale, si è conclusa prima del previsto l’esperienza di Nicola Mei con il Consorzio Leonardo Dany Quarrata. A circa una settimana dall’inizio dei playout contro Piazza Armerina, società e giocatore hanno deciso di interrompere il rapporto di comune accordo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel contesto delle sfide che le squadre affrontano in questa fase della stagione.

È già finita l’avventura di Nicola Mei con la casacca del Consorzio Leonardo Dany Quarrata. A poco più di una settimana da gara-1 dei playout contro Piazza Armerina, società e giocatore hanno infatti deciso di comune accordo di interrompere il rapporto. Una scelta maturata in un momento delicatissimo della stagione, con i mobilieri chiamati a giocarsi le proprie chance nel primo dei due jolly per la salvezza. Mei, guardia lucchese classe 1985, era arrivato a stagione in corso con il compito di portare esperienza, leadership e personalità a una squadra giovane, composta da diversi esordienti in categoria. Il feeling con l’ambiente quarratino, però, non è mai realmente sbocciato e anche in campo il suo contributo è rimasto ben al di sotto delle aspettative.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. Tra Consorzio Leonardo e Mei l’avventura è già al capolinea

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