Il PSG ricorda Xana con un gagliardetto prima della finale | l'emozionante omaggio alla figlia di Luis Enrique

Prima della finale di Champions League contro l'Arsenal a Budapest, il PSG ha mostrato un gagliardetto speciale dedicato a Xana, la figlia di Luis Enrique. L'omaggio, molto emozionante, è stato esposto prima dell'inizio della partita. La squadra ha deciso di ricordare così la giovane, creando un momento toccante tra i tifosi e i presenti allo stadio.

Il PSG dedica un gagliardetto speciale a Xana, la figlia di Luis Enrique, per la finale di Champions League contro l'Arsenal a Budapest: l'omaggio da brividi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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