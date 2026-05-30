Luis Enrique ha vinto la sua terza Champions League come allenatore, con il Paris Saint-Germain, che conquista il titolo per la seconda volta consecutiva. L’Arsenal è stato eliminato dopo la sconfitta ai rigori, con Eze e Gabriel che hanno sbagliato dal dischetto. La partita si è conclusa con il PSG che ha ottenuto il trofeo, mentre l’Arsenal ha lasciato il campo tra gli applausi. La serata si è chiusa con i festeggiamenti del tecnico e un momento personale dedicato alla figlia.

Ora si farà notte, e magari anche l’alba, a discutere sugli errori dal dischetto di Eze e Gabriel che hanno condannato l’Arsenal a una sconfitta dolorosissima e consegnato al Psg la seconda Champions League di fila, ma il calcio moderno è questo: i dettagli marcano spesso la differenza. Nella finale di Budapest, i Gunners hanno pagato la minor precisione dal dischetto, ma hanno costretto i campioni in carica a soffrire oltre i 120’. Non è stata una bella partita, ma quasi mai gli atti decisivi delle competizioni più nobili riescono a esserlo: il 5-0 del Psg nel 2025 è stata l’eccezione, non la regola. Il trionfo blu permette a Luis Enrique di sollevare la terza Champions da allenatore: il bacio verso il cielo, indirizzato alla figlia Xana, scomparsa nel 2019 all’età di dieci anni, è il momento più struggente della serata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il bacio al cielo per la figlia Xana: Luis Enrique vince la terza Champions da allenatore. Per il Psg è la 2° consecutiva, ma l’Arsenal esce tra gli applausi

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