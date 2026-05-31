Il Protocollo VAR cambia a 11 giorni dall'inizio dei Mondiali | svolta dell'IFAB sulle condotte scorrette

A 11 giorni dall'inizio dei Mondiali, l'IFAB ha annunciato una modifica al Protocollo VAR. Il sistema potrà ora richiamare l’arbitro per rivedere condotte scorrette prima di una rimessa in gioco. La modifica mira a intervenire prima che si concluda l’azione, consentendo un'ulteriore revisione delle decisioni. La novità si applica alle partite del torneo, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle infrazioni.

L'IFAB rende noto un importante cambiamento del VAR a 11 giorni dai Mondiali: potrà richiamare l’arbitro per rivedere scorrettezze prima della rimessa in gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saddam Hussein : Les coulisses sombres du procès qui a marqué l'Histoire | Documentaire AT

Notizie e thread social correlati

Il Ghana esonera Otto Addo 72 giorni prima dell’inizio dei Mondiali davanti alla sua famigliaIl Ghana ha deciso di interrompere il rapporto con l'allenatore a circa due mesi dall'inizio dei Mondiali.

Collina e la finale dei Mondiali 2002: “Tre ore in un corridoio per il protocollo dell’Imperatore”Pierluigi Collina, attuale Responsabile Arbitri FIFA, ha ricordato la finale dei Mondiali del 2002, descrivendo un episodio in cui ha trascorso tre...

Temi più discussi: VAR, caso Rocchi e crisi arbitrale: il calcio italiano cerca ancora uniformità | Vedi La Tripletta; Mai più 'casi Bastoni': il VAR potrà intervenire sul secondo giallo. Rizzoli spiega le nuove direttive arbitrali; ?? Calvarese: Colombo il miglior arbitro per distacco. Errori? Poca uniformità in stagione; Tommasi esprime soddisfazione per gli arbitri, richiede l’uso del VAR solo in situazioni evidenti: il...

Mondiali, cambia il Var: potrà intervenire prima di corner e punizioniNovità in vista al Mondiale per il protocollo del Var. E’ stato approvato dall’Ifab, l'organo indipendente che sovrintende le regole del calcio a livello globale, un chiarimento che riguarda le chiare ... sport.sky.it

Costacurta beve prima di andare in trasmissione? De Grandis stava facendo un discorso semplice sul protocollo VAR e l’ha interrotto dicendo cazzate. Lasciamo stare Bergomi che ovviamente non poteva non dare contro a Milan e Juve, ma Costacurta sembr x.com

Protocollo Var e simulazioni: ecco le nuove norme IFAB che cambiano il regolamentoLe modifiche riguardano vari aspetti: gestione del tempo, rimesse, infortuni, sostituzioni e protocollo VAR. Tutto con l'obiettivo di rendere più fluido il gioco e quindi, di conseguenza, lo ... ilmattino.it