Collina e la finale dei Mondiali 2002 | Tre ore in un corridoio per il protocollo dell'Imperatore

Pierluigi Collina, attuale Responsabile Arbitri FIFA, ha ricordato la finale dei Mondiali del 2002, descrivendo un episodio in cui ha trascorso tre ore in un corridoio per seguire il protocollo dell'allenatore del team vincente. Collina ha parlato di questa esperienza come di uno dei momenti più significativi della sua carriera, sottolineando l'importanza delle procedure e delle verifiche in occasione di una partita così cruciale.

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