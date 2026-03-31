Il Ghana esonera Otto Addo 72 giorni prima dell'inizio dei Mondiali davanti alla sua famiglia

Il Ghana ha deciso di interrompere il rapporto con l'allenatore a circa due mesi dall'inizio dei Mondiali. Dopo aver disputato quattro partite amichevoli senza vittorie, la decisione è stata comunicata nella serata in cui la famiglia dell’allenatore era presente allo stadio. La scelta è stata resa nota poche settimane prima dell’importante torneo internazionale.