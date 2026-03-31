Il Ghana esonera Otto Addo 72 giorni prima dell'inizio dei Mondiali davanti alla sua famiglia
Il Ghana ha deciso di interrompere il rapporto con l'allenatore a circa due mesi dall'inizio dei Mondiali. Dopo aver disputato quattro partite amichevoli senza vittorie, la decisione è stata comunicata nella serata in cui la famiglia dell’allenatore era presente allo stadio. La scelta è stata resa nota poche settimane prima dell’importante torneo internazionale.
Il Ghana è rimasto senza allenatore a due mesi dai Mondiali: dopo quattro amichevoli perse Addo è stato esonerato, proprio nella sera in cui c'era tutta la sua famiglia allo stadio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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