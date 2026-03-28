Ultimo giorno per Abbruzzese Giocattoli Una storia leccese lunga un secolo

Oggi segna l'ultimo giorno di attività di Abbruzzese Giocattoli, negozio storico di Lecce che ha accompagnato le infanzie di molte generazioni. Fondato circa un secolo fa, è stato un punto di riferimento per chi cercava giochi e giocattoli di vario tipo. La chiusura rappresenta la fine di un’epoca per la scena commerciale locale dedicata al mondo dell’infanzia.

L’attività nasce nel 1920, negli anni Quaranta la prima sede in via Matteotti. Dalle prime console ai computer Commodore, fino alle consegne a domicilio in pandemia: una parabola che ha attraversato le generazioni LECCE – Generatore automatico di felicità e di meraviglia, per intere generazioni di leccesi è stato il punto di riferimento in tema di giochi. Fu tra i primi negozi a vendere nella seconda metà degli anni ‘70 le console da collegare al televisore per giocare a ping pong, controllata con due semplici manopole. Poco dopo arrivarono i computer domestici, a partire dal Commodore Vic-20, un regalo importante all’epoca, visto il costo di centinaia di migliaia di lire. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ultimo giorno per Abbruzzese Giocattoli. Una storia leccese lunga un secolo Articoli correlati ACI Salerno compie cento anni: una storia lunga un secolo racchiusa nel nuovo logoUfficializzato all’Automobile Club Salerno il logo del centenario che accompagnerà tutti gli eventi che l’Ente sta programmando per il 2026 per... NAStartUp, una storia lunga 12 anni: giovedì 29 alla libreria IoCiSto l’ultimo StartUpLab della stagioneRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.