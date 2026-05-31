il prezzo delle conserve in italia rischia di aumentare i rincari attesi e i prodotti a rischio

Il prezzo delle conserve in Italia potrebbe aumentare nelle prossime settimane. A segnalare il possibile rincaro è Conserve Italia, uno dei principali gruppi del settore. La società gestisce marchi noti come Valfrutta, Cirio, Yoga e Derby. La notizia arriva in un momento di tensione sui costi delle materie prime e dei trasporti, che potrebbe influire sui prezzi al consumo. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali incrementi specifici.

Nelle prossime settimane il prezzo delle conserve in Italia potrebbe aumentare. A lanciare l’allarme è uno dei principali colossi del settore, Conserve Italia, gruppo che controlla marchi storici molto conosciuti dai consumatori come Valfrutta, Cirio, Yoga e Derby. Secondo quanto dichiarato dal direttore generale Pier Paolo Rossetti, il caro carburanti rischia di compromettere tutta la filiera produttiva, dalla coltivazione agricola fino alla distribuzione finale nei supermercati. Perché il prezzo delle conserve sta aumentando. L’incremento dei costi nasce principalmente dall’ impennata del prezzo dei carburanti. Il gasolio è infatti una componente essenziale per l’intero comparto agroindustriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Plma 2026: Conserve Italia protagonista con i suoi brand

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