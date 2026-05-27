La Società Italiana di Medicina Ambientale ha commentato la proposta di aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette, sostenendo che si dovrebbe estendere l’innalzamento anche ad altri prodotti dannosi come superalcolici e bibite zuccherate. La SIMA ha sottolineato che il fumo rimane la principale minaccia per la salute umana, ma ha suggerito di includere altri consumi nocivi nelle politiche di tassazione. La proposta mira a ridurre il consumo di sostanze dannose.

Il fumo rappresenta ancora la più grande minaccia per la salute umana e provoca in modo diretto più decessi di alcol, droga, incidenti stradali, aids, omicidi e suicidi messi insieme. Tuttavia, a detta della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) prevedere una tassazione specifica per colpire solo i prodotti da tabacco non rappresenterebbe un approccio realmente efficace per la tutela della salute pubblica. «Se si ragiona nell’ottica di aumentare le tasse su beni dannosi per la salute, bisognerebbe valutare un approccio più completo, che prenda in considerazione una vasta gamma di prodotti potenzialmente nocivi», evidenzia Miani. «In molti altri Paesi, infatti, l'idea della "sin tax" (tassa sui vizi) è stata applicata con successo su diversi prodotti, dai superalcolici alle bevande zuccherate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fumo, la Società Italiana di Medicina Ambientale sulla campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette: «Bisognerebbe includere anche altri prodotti dannosi, come superalcolici e bevande zuccherate»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campagna per aumentare di 5 euro il costo delle sigarette, raccolte 35mila firmeUna proposta di legge d'iniziativa popolare mira ad aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.

SONDAGGIO - Prezzo delle sigarette da 11 euro a pacchetto per combattere il fumo: sei d'accordo?È in corso una raccolta firme per proporre un aumento del prezzo delle sigarette da 11 euro a pacchetto, con l’obiettivo di ridurre il consumo di...

Temi più discussi: 5 euro contro il fumo: 50.000 firme, la proposta arriva in Parlamento; Fumo: quasi 50.000 firme per aumentare il costo delle sigarette; I divieti di fumo siano estesi anche a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. La proposta: Intervenire per evitare arretramento culturale e sanitario; Il fumo ci costa fino a 2mila euro all’anno: i numeri.

Riduzione rischio fumo: il Position paper della SipadUn documento della Società italiana patologie da dipendenza ha esaminato le evidenze sui prodotti alternativi al tabacco combusto per i fumatori adulti che non riescono a smettere. farmaciavirtuale.it

Fumo. La Simg sulle nuove strategie per la riduzione del dannoNel VIII Congresso interregionale Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, che si è svolto a Terni, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ha analizzato le possibili alternative alla ... quotidianosanita.it