Cos’è l’Ets che rischia di far aumentare le bollette e perché l’Italia vuole riformarlo

L’Unione europea sta lavorando a un piano per ridurre i costi di luce e gas, coinvolgendo vari paesi membri. Al centro delle discussioni c’è l’Ets, un meccanismo poco noto che riguarda il mercato delle emissioni di CO2. L’Italia ha annunciato la volontà di riformarlo, mentre i dettagli tecnici e le conseguenze di questa modifica sono ancora al centro del dibattito politico.

L’ Unione europea prepara un piano per contenere il costo di luce e gas. Ma al centro del braccio di ferro politico c’è un meccanismo poco conosciuto: l’ Ets. È sulla conferma o la riforma di questo sistema che si gioca la partita decisiva per le bollette energetiche. L’ Italia chiede una revisione urgente del meccanismo, ma è sola. Cos’è l’Ets. Il tema dell’Ets sarà sul tavolo del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo a Bruxelles, convocato anche per affrontare l’impatto della crisi in Medio Oriente sui mercati energetici, dopo lo scoppio della guerra in Iran e la crisi dello Stretto di Hormuz. L’Ets ( Emission Trading System ) è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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