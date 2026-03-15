Diretta gol Serie A LIVE | Dallinga decide Sassuolo Bologna Pisa che dilaga contro il Cagliari

La 29esima giornata di Serie A si svolge con diverse partite in corso, tra cui Sassuolo e Bologna che si affrontano con Dallinga che segna il gol decisivo, mentre il Pisa domina contro il Cagliari con un risultato molto ampio. La cronaca delle sfide, i risultati e le moviole sono disponibili in tempo reale, offrendo aggiornamenti dettagliati sull’andamento delle partite. La diretta coinvolge anche sintesi e tabellini delle gare in corso.

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