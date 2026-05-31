Il piccolo cuore del mondo Castelnuovo e Pianigiani
E’ uscito in tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo di Mario Castelnuovo, firmato a quattro mani con Fabio Pianigiani. Due artisti che collaborano da tempo e che hanno trovato modo ed ispirazione per realizzare questo nuovo brano dal titolo " Il piccolo cuore del mondo ". Due artisti legati anche al nostro territorio con un evocativo elenco di brani. Pianigiani che riceverà il 15 agosto la Medaglia di civica riconoscenza al Premio Mangia per la sua carriera, e Castelnuovo legato al mondo senese, da parte di madre, con canzoni che fanno parte ormai del patrimonio delle canzoni dedicate a Siena. Indimenticato il loro lavoro del 1991, a cui risale questa significativa immagine, che è una rilettura con brani inediti di tanti suoi lavori che prendeva il titolo di "Come sarà mio figlio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
IL PICCOLO CUORE DEL MONDO
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https://www.modernews.online/56039_online-il-piccolo-cuore-del-mondo/ La convivenza delle differenze è il tema di Il Piccolo Cuore del Mondo, il nuovo singolo di Mario Castelnuovo e Fabio Pianigiani La musica non è solo arte, è relazione, ascolto dell’altr facebook
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