Il Piccolo Cuore del Mondo | la musica che unisce

Cosa: Uscita del nuovo singolo di Mario Castelnuovo e Fabio Pianigiani, intitolato “ Il Piccolo Cuore del Mondo “.. Dove e Quando: Disponibile online su tutte le piattaforme di streaming e YouTube dal 14 maggio 2026.. Perché: Un brano profondo che promuove la convivenza delle differenze e invita a concepire la musica come autentico percorso pedagogico, di ascolto e di pace.. In un’epoca storica in cui le distanze sembrano spesso incolmabili e la società appare sempre più frammentata, l’arte si conferma ancora una volta un potente mezzo di connessione. Non fa eccezione il panorama della musica d’autore italiana, che oggi accoglie una nuova, preziosa gemma: stiamo parlando de Il Piccolo Cuore del Mondo, il nuovo atteso singolo frutto della rinnovata e profonda collaborazione tra Mario Castelnuovo e Fabio Pianigiani. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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