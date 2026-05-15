Un brano di Mario Castelnuovo e Fabio Pianigiani che trasforma la musica in un gesto di responsabilità condivisa, capace di ricucire le differenze e generare pace.. La musica non è solo arte. È relazione, ascolto, convivenza delle differenze. Da questa visione nasce “Il piccolo cuore del mondo”, un brano che invita a riconoscere la responsabilità condivisa verso la terra e verso l’umanità. Ogni cuore, anche il più fragile o distante, appartiene a un’unica armonia vivente: la musica diventa così un gesto silenzioso di cura, un linguaggio che unisce senza cancellare le differenze. “Il Piccolo Cuore del Mondo è il risultato di due amici che da... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il piccolo cuore del mondo, musica che unisce e cura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ninna Nanna di Mamma Volpe | Dormi Piccolo Cuore | Musica Rilassante per Bambini

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo

Il cuore sconcertato del piccolo Nanning. Tra il nazismo e l’orizzonte di un mondo nuovoUscendo dal cinema con una certa sensazione del passato che ci determina ancora oggi viene naturale raccontarsi un po’ il film, ed è il pregio di un...

Novità sul caso del piccolo morto dopo il trapianto di un cuore proveniente da Bolzano x.com

Cuore spezzato il mio piccolo bambino! reddit

Caso Domenico, nuove contestazioni dei pm: Il cuore fu espiantato prima dei controlli sull’organo donatoNuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un delicato intervento di trapianto ... cronachedellacampania.it

Bimbo trapiantato, possibile nuovo cuore per il piccoloSi apre una speranza concreta per il piccolo Domenico. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata in serata dai sanitari ... ansa.it