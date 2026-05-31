Il piano estivo dell’Ausl Meno letti e operazioni

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ausl ha annunciato un piano estivo che prevede la riduzione di posti letto in alcuni reparti, una diminuzione delle operazioni chirurgiche nelle settimane centrali di agosto, e la chiusura temporanea di alcuni servizi e ambulatori. Le modifiche riguardano diverse strutture e si concentrano principalmente nel periodo tra metà e fine mese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda sia reparti di medicina sia servizi specialistici.

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Meno posti letto in alcuni reparti, riduzione delle sedute operatorie nelle settimane centrali di agosto, chiusure temporanee di servizi e ambulatori. Così prevede il piano di contrazione estiva dell’Ausl, già contestato nei giorni scorsi dai sindacati. E in particolare dalla Uil. La riduzione delle attività interesserà sia l’ ospedale Santa Maria della Scaletta sia alcune strutture territoriali, con misure che entreranno in vigore tra giugno e settembre. Tra gli interventi più significativi figura la riduzione dei posti letto in Geriatria, dove dal 1° giugno al 30 settembre saranno attivi 47 posti letto sui 61 ordinari, con una diminuzione di 14 unità dovuta alla chiusura di un settore del reparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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