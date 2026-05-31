Il piano estivo dell’Ausl Meno letti e operazioni

Notizia in breve

L’Ausl ha annunciato un piano estivo che prevede la riduzione di posti letto in alcuni reparti, una diminuzione delle operazioni chirurgiche nelle settimane centrali di agosto, e la chiusura temporanea di alcuni servizi e ambulatori. Le modifiche riguardano diverse strutture e si concentrano principalmente nel periodo tra metà e fine mese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda sia reparti di medicina sia servizi specialistici.