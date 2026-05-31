L'Inter sta valutando un trasferimento per il difensore dell'Udinese, Oumar Solet, come possibile sostituto di un altro giocatore. L'operazione coinvolge anche il Bayern Monaco, con l’Udinese che ha aperto alla possibilità di un prestito. Tuttavia, non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo e ci sono attese decisioni ufficiali. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati comunicati dettagli economici.

L’ Inter muove i primi passi sotterranei per ridisegnare la difesa della prossima stagione e mette nel mirino Oumar Solet, centrale di proprietà dell’ Udinese individuato come il sostituto ideale in caso di cessione di Yann Bisseck. Definire l’affare in dirittura d’arrivo sarebbe prematuro, anche perché le porte del calciomercato estivo non si sono ancora aperte ufficialmente e la dirigenza di viale della Liberazione deve prima sciogliere alcuni nodi strategici all’interno della rosa attuale. Come rivelato da Tuttosport, la permanenza blindata di Alessandro Bastoni sposta i riflettori sul destino del difensore tedesco, finito prepotentemente nei radar del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il piano dell’Inter per Solet si intreccia con il Bayern Monaco: l’Udinese apre al prestito, ma c’è un verdetto da attendere

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