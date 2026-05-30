Stretta finale per Solet | accordo vicino con l’Udinese ma si attende il verdetto del 10 giugno

Notizia in breve

L’accordo tra il club e il difensore si avvicina, con le parti che stanno definendo i dettagli economici. La trattativa si concentra su un trasferimento a titolo definitivo, con un’intesa che sembra ormai raggiunta. La decisione finale sarà comunicata entro il 10 giugno, mentre altri club, tra cui due di Premier League e una squadra italiana, non hanno ancora presentato offerte ufficiali.