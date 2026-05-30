Stretta finale per Solet | accordo vicino con l’Udinese ma si attende il verdetto del 10 giugno
L’accordo tra il club e il difensore si avvicina, con le parti che stanno definendo i dettagli economici. La trattativa si concentra su un trasferimento a titolo definitivo, con un’intesa che sembra ormai raggiunta. La decisione finale sarà comunicata entro il 10 giugno, mentre altri club, tra cui due di Premier League e una squadra italiana, non hanno ancora presentato offerte ufficiali.
di Lorenzo Vezzaro I nerazzurri stringono i tempi per Oumar Solet: cifre e dettagli dell’affare mentre la Roma e il Chelsea restano staccate. Il calciomercato dell’ Inter si muove con decisione per rinforzare il reparto arretrato. Da Udine arrivano conferme totali sulla trattativa in stato avanzato con l’ Udinese per Oumar Solet. Come riportato dall’edizione locale del Messaggero Veneto, il difensore francese classe 2000 è ormai un obiettivo caldissimo dei nerazzurri, pronti a mettere le mani su un calciatore di altissimo profilo arrivato in Friuli a parametro zero e ora destinato a garantire una ricca plusvalenza alle casse bianconere dopo 57 presenze e 3 gol messi a segno nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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