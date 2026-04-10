Solet tra Udinese e Inter | richiesta da 25 milioni per il francese ma spunta l’incognita legale Il punto

Tra Udinese e Inter si apre una trattativa per il trasferimento di un calciatore francese, con una richiesta di 25 milioni di euro. Tuttavia, nelle negoziazioni si inserisce una questione legale ancora da chiarire, che potrebbe influenzare l’esito della trattativa. La società nerazzurra ha manifestato interesse, ma l’incertezza riguardo alla posizione legale del giocatore ha creato un’incognita sulla conclusione dell’affare.

di Alberto Petrosilli Solet è uno dei primissimi obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione: richiesta da 25 milioni di euro ma c’è una matassa da sbrogliare. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando con 72 punti, prosegue la sua rivoluzione silenziosa in vista dell’estate 2026. Sotto la spinta della proprietà Oaktree, i dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino Oumar Solet, pilastro difensivo dell’Udinese, individuato come uno dei profili ideali per sostituire i senatori in uscita e rinforzare il reparto centrale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Solet tra Udinese e Inter: servono 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, la situazione attorno al difensore classe 2000 è complessa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Solet tra Udinese e Inter: richiesta da 25 milioni per il francese, ma spunta l’incognita legale. Il punto Solet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziarioSolet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziario André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono... Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere…Dico questo sul futuro di Solet e Davis»Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere…Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve:... Temi più discussi: Udinese-Como | Le parole di Solet e Atta nel post-partita; Udinese-Como 0-0, pagelle: Solet e Kabasele sontuosi, Nico Paz un fantasma; Udinese-Como, le pagelle: un muro di nome Solet, 7. Nico Paz 5,5: stavolta gira a vuoto; Udinese-Como, le formazioni ufficiali del match di Serie A. Inter, obiettivo Solet concreto. Patto tra giocatore e Udinese: ecco a quanto potrebbe partireIl difensore dell’Udinese, Oumar Solet,è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per la difesa per la prossima stagione ... msn.com Calciomercato Udinese - Solet verso l'Inter di Marotta: ecco i dettagli dell'affare per BiasinOumar Solet sembra avvicinarsi sempre di più alla casacca neroazzurra del club di Milano. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli ... mondoudinese.it L'#Inter ha "prenotato" #Solet e #Muharemovic, accumulando un vantaggio rispetto alla possibile concorrenza che mette tranquillità la società nerazzurra. @Glongari - facebook.com facebook Biasin: “Inter, Solet nella short list per la difesa 26/27: i dirigenti pensano che sia…” x.com