Il patto di Gasperini e la notte da Champions a Ferragosto | così nasce la nuova Roma internazionale

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Borussia Dortmund nel Signal Iduna Park, il 15 agosto. La partita rappresenta l’ultimo test ufficiale prima dell’inizio della stagione e si svolge in una cornice calda e internazionale. La sfida si inserisce in un percorso di preparazione che mira a consolidare il gruppo e verificare le strategie di gioco. La trasferta in Germania segna un passo importante nel percorso di crescita della squadra.

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini testerà le proprie ambizioni europee a Ferragosto nella calda cornice del Signal Iduna Park, la casa del Borussia Dortmund, per quello che sarà l’ultimo e più prestigioso collaudo prima del via ufficiale alla stagione. Non si tratta di una scelta casuale ma della risposta a una precisa richiesta del tecnico. Come rivelato dal Corriere dello Sport, l’allenatore era stato categorico con i suoi dirigenti già sul volo di rientro da Verona, subito dopo aver brindato alla qualificazione in Champions League: «Vi raccomando, voglio solo grandi partite». Una linea programmatica che sposa la filosofia di un allenatore proiettato costantemente sul futuro e che costringerà Mancini e compagni a misurarsi subito con il ritmo delle grandi corazzate continentali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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