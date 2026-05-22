Roma da Champions | il patto Friedkin-Gasperini per il mercato

La Roma si prepara a affrontare una partita decisiva contro il Verona, una sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha concluso gli allenamenti e si concentra sugli aspetti tattici in vista dell’incontro. La società ha recentemente definito un accordo con il tecnico per rafforzare il mercato estivo, coinvolgendo anche il direttore sportivo. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un passaggio importante nel finale di stagione.

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