Roma da Champions | il patto Friedkin-Gasperini per il mercato
La Roma si prepara a affrontare una partita decisiva contro il Verona, una sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha concluso gli allenamenti e si concentra sugli aspetti tattici in vista dell’incontro. La società ha recentemente definito un accordo con il tecnico per rafforzare il mercato estivo, coinvolgendo anche il direttore sportivo. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un passaggio importante nel finale di stagione.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il vicepresidente vola al Bentegodi per spingere la squadra verso l'Europa dei grandi e programmare il nuovo ciclo. La Roma si gioca l’accesso alla prossima Champions League sul campo del Verona nella decisiva trasferta del Bentegodi, potendo contare sul supporto in prima linea del vicepresidente Ryan Friedkin, pronto a scendere nuovamente in campo al fianco di Gian Piero Gasperini per blindare l’obiettivo europeo e far scattare i piani per il futuro del club. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la presenza del giovane dirigente texano in Veneto rappresenta l’epilogo di una settimana di fitto lavoro diplomatico e strategico condotto a stretto contatto con l’allenatore piemontese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Sullo stesso argomento
Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del dsLa scelta di allontanare Ranieri e affidare il futuro della Roma a Gasperini apre una fase di pianificazione a Trigoria.
Roma, ossessione Champions: i Friedkin blindano Gasperini e il “tesoro” giovaniLa Roma dei Friedkin entra nella fase più calda della stagione con un diktat assoluto: spegnere le tensioni e agganciare la Champions League.
Roma, la Champions passa da Verona: bloccato il futuro #ASRoma x.com
Roma, caccia all'ala: Nusa resta l'obiettivo numero uno ma non è l'unico nella lista Il colpo grosso per l’attacco passa (anche) per la Champions. In attesa di strappare il pass per la competizione che a Trigoria manca da 7 anni Gian Piero Gasperini in facebook
Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit
Roma vede la Champions, con Dybala si può fare: il verdetto degli ex giallorossiAnche l'ex portiere Marco Amelia ha visto una buona squadra. La Roma la vedo bene, è stata molto brava a rimanere li e sfruttare i passi falsi delle altre squadre. La Juventus nell'ultima partita ha ... adnkronos.com
AS Roma, la Champions League ti cambia il mercato: le ultime su Dybala, Koné e non soloL'ingresso nell'Europa che conta cambierebbe le prospettive del futuro di tanti big in squadra. La Joya può restare, mentre il francese sembra destinato a partire ... romatoday.it