Il pasticcio Kanye West Accuse caos e denunce Annullamento al veleno
La Prefettura ha vietato i concerti di Kanye West a Reggio, scatenando polemiche e proteste. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori, con alcuni che hanno denunciato il provvedimento come ingiusto. La situazione si è trasformata in un acceso scontro pubblico, con accuse e critiche rivolte alle autorità. La tensione è salita, e tra le parti si sono verificati momenti di caos e confronti.
Tutti contro tutti a Reggio dopo che la Prefettura ha deciso di vietare i concerti di Kanye West (18 luglio) e Travis Scott (17 luglio, ma non ancora confermato ufficialmente): il Comune chiede i rimborsi, i nuovi organizzatori si richiudono nel silenzio dopo aver ammesso ieri un certo stupore, i vecchi organizzatori passano all’attacco e invocano contro la Rcf Arena, ’mamma’ dell’ormai ex Hellwatt Festival, rinominato ‘ Pulse of Gaia ’ dopo il siluramento dell’ex direttore artistico Yari Milani. Sullo sfondo rimane un corto circuito incomprensibile fuori da Reggio Emilia, ma forse capibile dentro l’Esagono della cittadina emiliana. Visto che dall’inizio sembrava, a tutti, tutto troppo grande e informe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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