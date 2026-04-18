Il concerto di Kanye West in Italia potrebbe essere annullato dopo che è stato cancellato in Polonia e nel Regno Unito. La data prevista a Reggio Emilia rischia di non svolgersi più, in base alle comunicazioni ufficiali. Non sono state fornite motivazioni precise per i cambiamenti, e ancora non si conosce una conferma definitiva sulla cancellazione dell’evento in Italia. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Dopo la Polonia e il Regno Unito, potrebbe saltare il concerto di Kanye West anche la data in Italia, quella di Reggio Emilia. Lo rende noto il Codacons che in una diffida chiede l’annullamento dell’evento atteso per il 18 luglio presso l’Rcf Arena. Il motivo? Le affermazioni di cui Ye si è reso autore negli ultimi anni, ai limiti dell’ antisemitismo e del suprematismo bianco. Kanye West era atteso a Londra come headliner del Wireless Festival di Finsbury Park, dal 10 al 12 luglio, ma il governo britannico ha respinto il permesso di accesso nel Paese. Dura era stata la reazione del ministro dell’Istruzione Bridget Phillipson, che aveva dichiarato: “Non c’è spazio per odio, bigottismo o antisemitismo”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il concerto di Kanye West in Italia è a rischio, dopo l’annullamento in Polonia e Regno Unito

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