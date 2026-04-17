Concerto di Kanye West a Reggio Emilia a rischio dopo l' annullamento in Polonia Codacons presenta diffida

Il concerto di Kanye West previsto a Reggio Emilia potrebbe non svolgersi, dopo che il Codacons ha presentato una diffida. La decisione arriva in seguito all'annullamento di un evento simile in Polonia. Al momento, non sono state fornite conferme ufficiali sulla cancellazione o sulla conferma dell'appuntamento in Italia. La questura locale sta monitorando la situazione e valuterà eventuali provvedimenti. La data dell'evento rimane incerta fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Dopo la Polonia e il Regno Unito, potrebbe saltare anche la data di Reggio Emilia. Il concerto di Kanye West continua a saltare. Lo rende noto il Codacons che in una diffida chiede l’annullamento dell’evento atteso per il 18 luglio presso l’Rcf Arena. Il motivo? Le affermazioni di cui Ye si è reso autore negli ultimi anni, ai limiti dell’antisemitismo e del suprematismo bianco. A rischio il concerto di Reggio Emilia Come anticipato, il Codacons ha depositato un’istanza nei confronti della Prefettura di Reggio Emilia affinché venga disposto lo stop al concerto dell’artista presso l’Rcf Arena del capoluogo emiliano. Il concerto è previsto per il 18 luglio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Concerto di Kanye West a Reggio Emilia a rischio dopo l'annullamento in Polonia, Codacons presenta diffida Notizie correlate Kanye West, la diffida del Codacons: “Annullare il concerto a Reggio Emilia”(Adnkronos) – Dopo Londra e Marsiglia, potrebbe saltare anche la tappa italiana di Kanye West a causa delle controversie legate a dichiarazioni... Kanye West, concerto annullato in Polonia. Il Codacons: “Il prefetto di Reggio annulli l’evento alla Rcf Arena”Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – Niente concerto anche in Polonia per il rapper americano Kanye West. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Kanye West a Reggio Emilia, polemiche sul concerto del 18 luglio alla Rcf Arena; Kanye West: il concerto di Reggio Emilia è davvero a rischio cancellazione? Facciamo chiarezza!; Kanye West, concerto cancellato: Londra gli nega il visto. Polemiche anche per lo show in Italia; Dopo lo stop in Inghilterra, la conferma: Kanye West si esibirà a Reggio Emilia. Concerto di Kanye West a Reggio Emilia a rischio dopo l'annullamento in Polonia, Codacons presenta diffidaDopo la Polonia e il Regno Unito, potrebbe saltare anche la data di Reggio Emilia. Il concerto di Kanye West continua a saltare. Lo rende noto il Codacons che in una diffida chiede l’annullamento dell ... virgilio.it Codacons chiede di annullare il concerto di Kanye West per ordine pubblicoL'Associazione Codacons ha formalmente richiesto al Prefetto di Reggio Emilia l'annullamento del concerto di Kanye West, previsto per il 18 luglio 2026 presso la Rcf Arena nell'ambito dell'Hellwatt Fe ... it.blastingnews.com Nella prima parte, ospite il vicesindaco di Reggio De Franco, si è parlato della riqualificazione di Porta Santa Croce e del concerto di Kanye West. A seguire, un approfondimento sulla crisi energetica. Nella parte conclusiva, la questione della vacanze estive i facebook «Kanye West nazista», il governo britannico fa saltare il concerto. E in Italia rischia di nuovo: «Chi gira con le svastiche non deve esibirsi» x.com