Il Milan ha azzerato i vertici e ha contattato Luka Modric, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società. La decisione arriva dopo il fallimento in Champions League, che ha portato la proprietà americana a rinnovare completamente l’area sportiva e dirigenziale. La telefonata tra Ibrahimovic e Modric è stata confermata, mentre si fa anche il nome di un possibile interesse per un giocatore del Real Madrid.

Il fallimento dell’obiettivo europeo più prestigioso ha innescato un terremoto senza precedenti all’interno del Milan, spingendo la proprietà americana a fare tabula rasa dell’intera area sportiva e dirigenziale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pesantissima sconfitta subita contro il Cagliari, un verdetto sul campo che ha fatto da spartiacque per il futuro del club, accelerando un processo di epurazione radicale. Nel giro di poche ore la società ha ufficializzato il benservito all’allenatore Massimiliano Allegri e l’addio simultaneo di figure chiave come Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una spazzata totale, figlia di mesi di tensioni sotterranee e risultati insufficienti, che costringe ora Zlatan Ibrahimovic a ridisegnare da zero l’organigramma e l’identità tecnica della squadra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan azzera i vertici e chiama Luka Modric: la telefonata di Ibrahimovic e la tentazione Real Madrid

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