Modric Milan nasce un patto per il futuro rossonero | tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato

Luka Modric e il Milan stanno negoziando il suo rinnovo contrattuale. Sul tavolo ci sono tre condizioni che influenzeranno la decisione finale del centrocampista croato. Il club e l’allenatore hanno stabilito un patto per il futuro, legato a questi requisiti specifici. La trattativa prosegue con attenzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali. La decisione di Modric influenzerà anche il prossimo ciclo del team.

Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai alla Juventus a guadagnare meno che all’Inter. Non è che sono voluto andare alla Juve, sono le circostanze che mi portarono lì» Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Infortunio Wesley, come sta il difensore della Roma? Ecco le ultimissime verso la sfida contro l’Atalanta Como, Fabregas commenta: «Oggi dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Milan, Modric e il futuro in rossonero: rinnovo o addio?Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan sta attendendo che il croato riferisca cosa voglia fare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: C'è una Modric che vince a Pasquetta: la figlia Ema conquista la Garino Cup col Milan; Modric pronto a dire sì, sarà Milan per un’altra stagione; Modric ko in Napoli-Milan, ma la figlia Ema vince il torneo Under 13: Luka la vede su Facetime; IL PALLONE D'ORO DI LUKA MODRI? AL MUSEO MONDO MILAN. Modric e il Milan, tre ostacoli per il rinnovo: il punto sulla trattativaLuka Modric ha conquistato il Milan in pochi mesi. Il centrocampista croato, arrivato da svincolato nella scorsa estate, rappresenta uno dei pilastri ... spaziomilan.it Romano: Da Madrid dicono che cedere Luka Modric è stato un grosso erroreNell'ultimo video postato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato ha riportato delle voci provenienti dalla Spagna che definiscono un grosso errore quello di ... milannews.it Milan, Allegri-Furlani, pace fatta Modric vicino al rinnovo. Loftus-Cheek si racconta. Leggi le notizie Top di oggi nel primo commento facebook Futuro Modric: Milan al lavoro per rinnovare il contratto, ma il croato vuole garanzie x.com