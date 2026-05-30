Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League, battendo l'Arsenal ai rigori nella finale. La squadra ha conquistato il titolo per la seconda volta consecutiva. La partita si è conclusa con i tiri dal dischetto, dopo il pareggio nei tempi regolamentari. La vittoria conferma il successo della squadra nella competizione europea.

Il Paris Saint-Germain ha battuto l’Arsenal ai tiri di rigore e ha vinto la Champions League di calcio per la seconda volta consecutiva, oltre che seconda in assoluto. Per la squadra francese, allenata dallo spagnolo Luis Enrique, è la conferma di essere la migliore d’Europa, capace di giocare in modo spettacolare contro le avversarie che le concedono spazio, ma anche di saper vincere con pazienza contro quelle organizzate difensivamente, come appunto l’Arsenal. I tempi regolamentari erano finiti 1-1, con i gol di Kai Havertz e Ousmane Dembélé. Pacchi di pasta da 400 grammi invece dei soliti 500 e confezioni di yogurt più piccole: è un modo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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