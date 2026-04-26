Il 28 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la semifinale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. La partita si svolge a Parigi e rappresenta uno degli incontri più attesi di questa fase della competizione, con le formazioni che si sfidano per un passaggio in finale. Le quote e i pronostici indicano una partita equilibrata, con pochi gol pronosticati, probabilmente non più di tre.

C’è chi ha parlato di una finale anticipata ma la gara tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco é la semifinale che mette di fronte i campioni uscenti e la squadra più in forma in Europa. I parigini intanto hanno piazzato l’allungo decisivo in campionato e il 3 a 0 di Angers ha di fatto scritto la parola. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Bayern Monaco (Champions League, 28-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Non più di 3 gol a Parigi

Paris Saint-Germain Bayern Munich : le résumé

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