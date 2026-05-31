Le riprese della stagione 11 de Il Paradiso delle signore sono riprese, con le telecamere che hanno ripreso a girare in un set allestito per le nuove scene. Tra i protagonisti presenti, c’è anche Matteo, che ha fatto il suo ritorno sul set dopo un periodo di assenza. La sua presenza ha suscitato grande curiosità tra i fan, che attendono di vedere come si svilupperanno le sue vicende.

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle signore sono ufficialmente iniziate e il ritorno di Matteo Portelli è già uno dei temi più discussi dai fan. Danilo D’Agostino è stato avvistato sul set romano della soap, mentre cresce la curiosità per capire quali sviluppi attendano Matteo e Odile nei nuovi episodi in arrivo a settembre su Rai 1. Per i fan de Il Paradiso delle signore è arrivato finalmente il momento che tutti stavano aspettando. Dopo settimane di curiosità, domande e attesa, il set della soap di Rai 1 è tornato ufficialmente in attività. Lunedì 25 maggio è stato battuto il primo ciak della nuova stagione, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il grande magazzino più seguito del pomeriggio televisivo italiano. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle signore 11 riparte da Matteo: il ritorno sul set accende l’attesa!

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Il Paradiso Delle Signore, Ultima Puntata: Il Finale Di Tutti I Personaggi!

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Temi più discussi: Il Paradiso delle signore tornerà presto con la stagione 11 e queste sono le (super) anticipazioni; Il Paradiso delle Signore: un big dice addio, 4 personaggi in bilico e Adelaide super star. Chi va via (e quando riprende); Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 maggio 2026: l'inaspettato gesto di Adelaide; Il Paradiso delle Signore: la stagione 11 debutta entro quest'anno (ma c'è un grande addio nel cast).

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Paradiso Daily 9 Work in progress ... Sei proprio sicuro di volerlo fare? A chi si sta rivolgendo Adelaide? E a cosa si riferisce? Mistery... Qui si continua a studiare per voi... Baci grandi e buona continuazione a tutti! V. #IlParadisoDelleSignore #VanessaGr x.com

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