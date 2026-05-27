Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni | arriva la svolta per Odile e Matteo

Il Paradiso delle signore 11 è stato ufficialmente confermato e le riprese sono in corso a Roma. La produzione sta lavorando sulle nuove puntate, che includeranno una svolta per i personaggi Odile e Matteo. La conferma della novità è arrivata dai responsabili della rete, che hanno avviato le lavorazioni per la prossima stagione della soap. La messa in onda non ha ancora una data ufficiale, ma si attendono aggiornamenti prossimamente.

Il Paradiso delle signore 11 è stata già confermata dai piani alti di Viale Mazzini. Le riprese delle nuove puntate della soap opera sono già iniziate a Roma. La nuova stagione partirà ad inizio settembre con nuovi colpi di scena. La decima stagione è terminata con Rosa Camilli e Marcello Barbieri che hanno dato una chance alla loro storia d'amore dopo aver superato i problemi con Adelaide. La contessa ha messo da parte l'orgoglio è si è operata per le cure mediche della rivale ed il suo ritorno dal Vietnam. Nel corso dell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore, Adelaide è andata a trovare Rosa in ospedale per sincerarsi che fosse veramente fuori pericolo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Ecco Chi Vogliono Distruggere I Marchesi!

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