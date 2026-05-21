Il Paradiso delle signore è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano collezionano quasi 2 milioni di telespettatori su Rai 1. Un grande successo che i piani alti di Viale Mazzini hanno deciso di rinnovare per una nuova edizione. Tra pochi giorni a Roma inizieranno le riprese dell'undicesima stagione de Il Paradiso delle signore 11. In queste ore, Cinemotore ha svelato un'indiscrezione bomba riguardante le nuove puntate. Il portale ha annunciato che a Milano tornerà Riccardo Guarnieri interpretato dall'attore Enrico Oetiker. Non è escluso che il personaggio tornerà al fianco di Nicoletta anche se al momento gli spoiler sono scarsi in tal senso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: ritorno clamoroso a Milano, i fans esultano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Paradiso delle Signore anticipazioni maggio: Ettore lascia Milano, Odile in trappola

Sullo stesso argomento

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo 2026: Johnny si dichiara a Irene?La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore porta novità sull'indagine ma anche nuovi sospetti su Matteo e un possibile colpo di scena tra Johnny e...

Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’11 marzo 2026: svolta per JohnnyNuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 maggio 2026: l'inaspettato gesto di AdelaideUltima puntata per questa stagione de Il Paradiso delle Signore che volge al termine con un episodio che tiene con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. E che vede la contessa fare un piccolo passo ... movieplayer.it

Sicuramente conoscendoli ho paura di quello che gli autori stanno pensando di far fare al personaggio di Riccardo ma finalmente uomoenel torna a vedermi le storie dopo quasi 7 anni Chiedetemi quanto sono contento #ilparadisodellesignore x.com

Il Paradiso delle Signore 10, Ultima Puntata del 22 maggio 2026: Promesse d'amore, scelte coraggiose e addii nel Gran FinaleUltima puntata de Il Paradiso delle Signore 10. Cosa succederà nel gran finale della Soap in onda il 22 maggio 2026? Ecco le anticipazioni. comingsoon.it

1504- Come si inventa una lingua? Storia delle lingue universali [Pillole di Storia] () reddit