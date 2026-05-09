Il Dio della pace illumini chi governa

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha celebrato il suo primo anno di pontificato con una visita in due località del sud Italia, passando dalla città religiosa di Pompei alla città più grande della regione. La giornata è stata dedicata a incontri e momenti di riflessione, con il Papa che ha scelto di dedicarsi a queste due tappe nel suo percorso di celebrazione. La visita è stata segnata dalla presenza di numerosi fedeli e dalla partecipazione di autorità locali.

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Papa Leone festeggia il primo anno di pontificato con una visita «doppia», dividendo la giornata tra Pompei e Napoli. Ieri mattina la tappa al Santuario mariano, da dove Leone lancia un forte appello alla pace. Nel pomeriggio, l'abbraccio alla folla della città partenopea e l'invito allo Stato ad essere presente contro la malavita organizzata. Dieci ore di «trasferta lampo» per Prevost, nel suo primo viaggio in Italia fuori dalle mura vaticane nel 2026. Le campane del Santuario di Pompei, alle 9 del mattino, suonano a festa per l'arrivo di Leone, quinta visita di un Papa a Pompei. Ma mai un Pontefice era giunto nella città mariana l'8 maggio, festa della Madonna del Rosario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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