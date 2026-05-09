Il Dio della pace illumini chi governa

Il Papa ha celebrato il suo primo anno di pontificato con una visita in due località del sud Italia, passando dalla città religiosa di Pompei alla città più grande della regione. La giornata è stata dedicata a incontri e momenti di riflessione, con il Papa che ha scelto di dedicarsi a queste due tappe nel suo percorso di celebrazione. La visita è stata segnata dalla presenza di numerosi fedeli e dalla partecipazione di autorità locali.

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Papa Leone festeggia il primo anno di pontificato con una visita «doppia», dividendo la giornata tra Pompei e Napoli. Ieri mattina la tappa al Santuario mariano, da dove Leone lancia un forte appello alla pace. Nel pomeriggio, l'abbraccio alla folla della città partenopea e l'invito allo Stato ad essere presente contro la malavita organizzata. Dieci ore di «trasferta lampo» per Prevost, nel suo primo viaggio in Italia fuori dalle mura vaticane nel 2026. Le campane del Santuario di Pompei, alle 9 del mattino, suonano a festa per l'arrivo di Leone, quinta visita di un Papa a Pompei. Ma mai un Pontefice era giunto nella città mariana l'8 maggio, festa della Madonna del Rosario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il Dio della pace illumini chi governa" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Preghiera alla Cattedra de San Pietro in Antiochia Notizie correlate Papa Leone a Pompei: Dio plachi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioniNel giorno del primo anniversario di pontificato Papa Leone è a Pompei dove si è celebrata la Messa e la Supplica nel Santuario. Preghiera della sera, 10 Aprile 2026: chiediamo con forza a Dio il dono della paceContro ogni tempesta, la luce del Risorto: affidiamo al Padre, con la preghiera della sera, le fatiche della giornata trascorsa e imploriamo il dono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Solo la pace è lavoro vero, che partecipa all'opera creatrice di Dio: da Martellago un messaggio importante per il Primo maggio, con il Vescovo e i giovani; Il Papa a Pompei: Dio plachi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni; Papa a Pompei, il monito del Santo Padre: Il Dio della pace illumini i governanti; Papa leone XIV: l’8 maggio, un anno dopo l’elezione, è a Pompei. Papa a Pompei, il monito del Santo Padre: «Il Dio della pace illumini i governanti»Inviato a Pompei Sulla guglia più alta del campanile che affianca il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, a Pompei, campeggia una inscrizione ai piedi della ... ilmattino.it Il Dio della guerra di Donald Trump e il Dio della pace di Leone XIVIl conflitto in Medio Oriente porta con sè tempi duri, anche per Dio purtroppo. Da una parte il Dio della guerra tirato in ballo dal Segretario della Guerra americano Peter Hegseth nelle conferenze ... vita.it Nel primo anniversario dell'elezione #PapaLeone è a #Pompei. Una mattinata passata tra i malati e i volontari delle opere di carità e poi la messa davanti al santuario. "Il Dio della pace plachi gli odi", è ancora una volta l'appello del pontefice x.com Il silenzioso potenziale della ricotta nei dolci reddit