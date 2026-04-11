Papa Leone alla veglia per la pace | Chi prega non uccide basta morte nel nome di Dio E ai potenti | Fermatevi

Durante una veglia per la pace, un alto rappresentante religioso ha affermato che chi prega riconosce i propri limiti e non ricorre alla violenza o alla minaccia di morte. Ha inoltre invitato le autorità e i leader mondiali a fermarsi, sottolineando che la preghiera è incompatibile con le azioni di uccisione nel nome di Dio. La dichiarazione si è concentrata sull'importanza di rispettare la vita e di promuovere il dialogo tra le parti.

“Chi prega ha coscienza del proprio limite. Non uccide e non minaccia la morte. Invece alla morte è asservito chi ha voltato le spalle al Dio vivente per fare di sé stesso e del proprio potere l’idolo muto, cieco e sordo, cui sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio”. Così Papa Leone XIV presiedendo la veglia di preghiera per la pace a San Pietro. Un appuntamento fortemente voluto dal pontefice che a sorpresa, prima della veglia, si è affacciato sul sagrato per ringraziare i fedeli. Ricordando che la pace non è un’utopia. Parole forti quelle di Prevost contro chi predica la morte in nome di “Basta con l’idolatria di sé stessi e del denaro! Basta con l’esibizione della forza! Basta con la guerra!”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone alla veglia per la pace: “Chi prega non uccide, basta morte nel nome di Dio”. E ai potenti: “Fermatevi” Papa Leone XIV alla veglia per la pace: “Arginiamo il delirio aggressivo, no al nome di Dio nei discorsi di morte”“Vogliamo dire a tutto il mondo che è possibile costruire una pace nuova, con tutti i popoli di tutte le religioni, di tutte le razze, uniti come... Leggi anche: L’appello di Papa Leone ai potenti: “Fermatevi. No all’esibizione della forza e al riarmo. Anche Dio trascinato in discorsi di morte” La PREGHIERA PIÙ POTENTE di Papa Leone XIV per la GUARIGIONE: GUARIGIONE del corpo e dell’anima oggi