Il Panathlon Club Firenze ha deciso di sostenere il progetto ‘Le ragazze del cuore’, dedicato alle giovani donne. La scelta di coinvolgere lo sport come veicolo di supporto si traduce in un impegno concreto per promuovere iniziative rivolte alle ragazze. La collaborazione mira a favorire attività che possano migliorare il benessere e l’autonomia delle giovani, coinvolgendo anche il territorio locale. La decisione si inserisce in una serie di interventi del club per promuovere valori legati allo sport e alla solidarietà.

Un impegno che nasce dallo sport e arriva al cuore della comunità. Il Panathlon Club Firenze, insieme al Panathlon International Distretto Italia, ha preso parte alla presentazione dell’iniziativa ’Le ragazze del cuore’, ospitata nella sala consiliare del Comune di Pontremoli e patrocinata dal Ministero della Giustizia. Un progetto che guarda alle giovani detenute dell’ Istituto Penale per i Minorenni della Lunigiana, con l’obiettivo di offrire strumenti di prevenzione, consapevolezza e sostegno sociale. Il Panathlon, da tempo partner di Cardiosecurity Italia, rinnova così il proprio impegno nella diffusione della cultura della sicurezza cardiologica e della formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Panathlon per ’Le ragazze del cuore’

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