Il cuore di Panathlon e Chiarli Insieme per la solidarietà Serata a sostegno di Aseop

Una serata di solidarietà si è svolta in un luogo emblematico, dedicata a sostenere l’associazione Aseop. Al centro dell’evento ci sono stati il Panathlon e l’azienda Chiarli, che hanno unito le forze per promuovere iniziative di aiuto e supporto. L’evento ha celebrato la tradizione e la cultura del lavoro locale, con particolare attenzione al vino simbolo della zona, il Lambrusco.

Una serata di solidarietà in un luogo straordinario, dove tutto parla della storia e della cultura del lavoro nel nostro territorio a partire dal suo vino simbolo, il Lambrusco. Il Panathlon Club Modena, grazie all’ospitalità di Beatrice e Anselmo Chiarli, ha organizzato alla Tenuta Chiarli di Castelvetro un evento il cui ricavato, 5000 euro, è stato interamente devoluto ad Aseop (Associazione Sostegno Ematologia ed Oncologia Pediatrica), per contribuire all’acquisto degli arredi della seconda Casa di Fausta, che si sommano ai 4000 euro raccolti dal club modenese lo scorso febbraio, in occasione dell’evento ospitato a Villa Freni. Un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cuore di Panathlon e Chiarli. Insieme per la solidarietà. Serata a sostegno di Aseop Articoli correlati Leggi anche: Serata di musica e solidarietà a Meldola, al Dragoni l'evento "A come artista" a sostegno della Croce rossa Solidarietà, il cuore dei club del Forlì Calcio a sostegno dell'associazione "Libroaperto"Accolti nella struttura dalle responsabili Yanica Ravaioli, Sara Montalti, Federica Santucci e dalla zia Maria e omaggiate per l'occasione della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il cuore di Panathlon e Chiarli Insieme... Temi più discussi: Il cuore di Panathlon e Chiarli. Insieme per la solidarietà. Serata a sostegno di Aseop; Panathlon di Padova. 70 anni all’insegna dello sport e del fair play; Giovani talenti in Ticino: il Panathlon Club Lugano premia le promesse dello sport; Alghero, Peppinetto Musu torna alla guida del Panathlon: premiata la lealtà di Luca Scognamillo. Il cuore di Panathlon e Chiarli. Insieme per la solidarietà. Serata a sostegno di AseopSoci del club e numerosi ospiti nella tenuta di Castelvetro: sono stati raccolti 5mila euro. I fondi contribuiranno a finanziare l’acquisto degli arredi della seconda Casa di Fausta. L’associazione è ... ilrestodelcarlino.it Il racconto della stagione alla serata del Panathlon. Leka: Bel clima nel gruppo, i giocatori si divertonoBucarelli: Siamo giovani e molto affiatati. I nostri risultati sono frutto. del lavoro di ogni giorno. msn.com Leggi l'articolo - Premio Panathlon al Biella Rugby per la promozione in Elite #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #panathlon - facebook.com facebook Ringrazio Biagio Dragone, Presidente Panathlon Bologna, per l’invito di ieri. Ho conosciuto Marco Zanni, ex Nazionale di atletica: uscito dal buio delle dipendenze grazie allo sport. Oggi è padre e testimone di riscatto. Lo sport può davvero cambiare una vita. x.com