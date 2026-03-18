Il cuore di Panathlon e Chiarli Insieme per la solidarietà Serata a sostegno di Aseop

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di solidarietà si è svolta in un luogo emblematico, dedicata a sostenere l’associazione Aseop. Al centro dell’evento ci sono stati il Panathlon e l’azienda Chiarli, che hanno unito le forze per promuovere iniziative di aiuto e supporto. L’evento ha celebrato la tradizione e la cultura del lavoro locale, con particolare attenzione al vino simbolo della zona, il Lambrusco.

Una serata di solidarietà in un luogo straordinario, dove tutto parla della storia e della cultura del lavoro nel nostro territorio a partire dal suo vino simbolo, il Lambrusco. Il Panathlon Club Modena, grazie all’ospitalità di Beatrice e Anselmo Chiarli, ha organizzato alla Tenuta Chiarli di Castelvetro un evento il cui ricavato, 5000 euro, è stato interamente devoluto ad Aseop (Associazione Sostegno Ematologia ed Oncologia Pediatrica), per contribuire all’acquisto degli arredi della seconda Casa di Fausta, che si sommano ai 4000 euro raccolti dal club modenese lo scorso febbraio, in occasione dell’evento ospitato a Villa Freni. Un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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