Un nuovo videogioco di Harry Potter permette ai giocatori di unirsi all’esercito di Voldemort. Il titolo sarà disponibile su più piattaforme e include elementi di ruolo e avventura. La saga di Harry Potter prosegue con una serie live-action prodotta da HBO, annunciata recentemente. La produzione si concentrerà su storie inedite ambientate nel mondo magico, senza coinvolgere i personaggi principali delle precedenti narrazioni.

Il franchise di Harry Potter non accenna a fermarsi, con una nuova era che sta per iniziare grazie alla prossima serie live-action di Harry Potter prodotta da HBO. La serie riporterà i fan alle origini della storia con un cast completamente rinnovato, ma non è l’unico progetto su Harry Potter in cantiere. Questo perché è stato svelato un nuovissimo gioco di Harry Potter, che darà una svolta al franchise permettendoti di aiutare e unirti all’esercito di Lord Voldemort. Il nuovo gioco si intitola “ Defenders of Hogwarts ” ed è stato ideato da MinaLima, uno dei pilastri del franchise di Harry Potter. L’azione si svolge nel momento in cui Lord Voldemort e le sue forze arrivano a Hogwarts, e i giocatori vestiranno i panni di uno studente di Hogwarts mentre esplorano il castello e si preparano alla battaglia imminente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il nuovo gioco di Harry Potter ti permette di entrare a far parte dell’esercito di Lord Voldemort!

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UN FINALE ESPLOSIVO | Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2

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