Un attore del Marvel Cinematic Universe ha smentito di essere stato scelto per interpretare Voldemort nell’adattamento televisivo della serie di Harry Potter. HBO non ha comunicato ufficialmente chi interpreterà il personaggio del villain, e una delle ipotesi più diffuse tra i fan è stata ufficialmente esclusa. La produzione non ha ancora rivelato dettagli sul cast, lasciando ancora incerto chi entrerà nel ruolo di uno dei più riconoscibili antagonisti della saga.

HBO non ha ancora annunciato chi avrà il ruolo dell'iconico villain nell'adattamento televisivo della saga e un'ipotesi dei fan sembra definitivamente smentita. I produttori della serie di Harry Potter realizzata per HBO non hanno ancora svelato chi sarà l'interprete di Voldemort e Paul Bettany è tornato a commentare le insistenti ipotesi dei fan che sostengono sia destinato a diventare l'iconico villain. L'attore aveva già parlato della possibilità di far parte del cast dell'adattamento televisivo dei romanzi di J.K. Rowling e, in questa occasione, ha spiegato perché sembra piuttosto improbabile un suo coinvolgimento. La spiegazione di Bettany sulle teorie dei fan Paul Bettany interpreta Visione nei film e nelle serie targate Marvel e da molti mesi viene indicato come perfetto interprete del Signore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter: una star del MCU smentisce di essere l'interprete di Voldemort nella serie

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